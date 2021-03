Reservation Relays Track and Field Meet [RESULTS]

Below are the top performers from the 2021 Reservation Relays hosted at Tioga.

For the full results, visit (https://www.athletic.net/TrackAndField/meet/411166/results)

Tioga men’s team and Menard’s women’s team won first overall.

WOMEN’S 100m

Maygan Shaw (Pineville) 12.75 Brandi Goldman (ASH) 12.86 Breanna Washington (ASH) 13.52

WOMEN’S 200m

Maygan Shaw (Pineville) 26.35 Brandi Goldman (ASH) 26.76 Coriana Page (ASH) 27.17

WOMEN’S 400M

Maygan Shaw (Pineville) 58.30 Breana Quinney (ASH) 1:02.61 Bianca Goldman (ASH) 1:06.33

WOMEN’S 800m

Kannin Cole (Menard) 2:40.00 Chesney Mathews (Menard) 2:41.00 Nell White (Pineville) 2:43.00

WOMEN’S 1600m

Kannin Cole (Menard) 5:53.83 Chesney Mathews (Menard) 6:00.37 Aaniyah Hardwell (ASH) 6:07.10

WOMEN’S 3200m

Quinn Brown (Menard) 13:22.00 Layla Chandler (ASH) 13:45.00 Emma DeRosa (Menard) 13:50.00

WOMEN’S 100m HURDLES

Taylor Strange (Pineville) 16.53 Averie Griffin (Buckeye) 17.88 Alexis Guillory 18.21

WOMEN’S 300m HURDLES

Aly Jo Warren (Menard) 46.68 Taylor Strange (Pineville) 47.68 Alexis Guillory (ASH) 51.87

WOMEN’S 4×100

ASH 50.62 Avoyelles 54.53 Tioga 55.89

WOMEN’S 4×200

ASH 1:45.64 Pineville 1:54.75 Avoyelles 1:55.42

WOMEN’S 4×400

ASH 4:21.00 Pineville 4:30.00 Menard 4:46.00

WOMEN’S 4×800

Menard 10:48.29 ASH 10:51.53 Pineville 11:33.00

WOMEN’S SHOTPUT

Jasmine Lyons (Tioga) 35’6 Tiana Victor (Peabody) 30’8 Maghen Allen (Tioga) 30’2

WOMEN’S DISCUS

Hadley Ryland (Menard) 102’4 Daysha Cooper (Bunkie) 95’11 Tiana Victor (Peabody) 82’11.5

WOMEN’S JAVELIN

Alexis Guillory (ASH) 132’0 Hadley Ryland (Menard) 125’0 Kaylen Rabalais (Bunkie) 109’9

WOMEN’S HIGH JUMP

Emma Kate Schmitt (Buckeye) 4’8 Carlina Gomez (Buckeye) 4’6 / 2. Kaleeyah Tilmon (Tioga) 4’6

WOMEN’S POLE VAULT

Aly Jo Warren (Menard) 11’0 Abigail Atherton (Menard) 8’6 Maggie Creamer (Grace Christian) 7’6

WOMEN’S LONG JUMP

Aly Jo Warren (Menard) 17’6 Jaslyn Smith (Pineville) 16’9 A’shyria Burns (Menard) 15’7

WOMEN’S TRIPLE JUMP

Jaslyn Smith (Pineville) 35’0.5 Aly Jo Warren (Menrd) 33’5.5 Reanna Sutherland (ASH) 31’10

MEN’S 100m

Keonte Gaines (ASH) 11.09 Gaylen Loyd (Grant) 11.27 Andrew Fraizer (Pineville) 11.5

MEN’S 200m

Keonte Gaines (ASH) 22.04 Galen Loyd (Grant) 22.52 Andrew Fraizer (Pineville) 23.09

MEN’S 400m

Galen Loyd (Grant) 52.93 Jeremiah Caldwell (Tioga) 53.06 Jalen Norris (ASH) 53.21

MEN’S 800m

Justin Descant (Pineville) 2:08.48 Darrell Lacour (Tioga) 2:11.13 Colin McRae (ASH) 2:14.00

MEN’S 1600m

Justin Descant (Pineville) 4:54.10 Darrell Lacour (Tioga) 4:57.39 Jaylen Patterson (Tioga) 5:06.62

MEN’S 3200

Micah Shively (Grace Christian) 11:30.00 Cade Fookes (Grace Christian) 11:31.00 3. Darrell Lacour (Tioga) 11:45.00

MEN’S 110m HURDLES

Desmond Gray (Tioga) 17.62 Carl Barlton (Avoyelles) 17.72 Eaton Riddle (Marksville) 18.60

MEN’S 300m HURDLES

Desmond Gray (Tioga) 42.43 Easton Riddle (Marksville) 45.00 Donovan Deshautelle (Pineville) 46.43

MEN’S 4×100

ASH 44.14 Pineville 44.71 Marksville 44.99

MEN’S 4×200

ASH 1:30.29 Pineville 1:33.22 Tioga 1:33.67

MEN’S 4×400

ASH 3:34.00 Tioga 3:39.00 Pineville 3:52.00

MEN’S 4×800

Tioga 9:02.00 Menard 9:19.00 Pineville 9.24.00

MEN’S SHOTPUT

Dylan Dauzart (ASH) 46’4 Hayden Christman (Tioga) 44’2 Carlos Bazert (Avoyelles) 40’8

MEN’S DISCUS

Hayden Christman (Tioga) 139’8 Ethan Clark (Pineville) 120’8.5 Steven Chark (Peabody) 119’4

MEN’S JAVELIN

Joshua Ponthier (Tioga) 178’9 Dylan Bruce (Tioga) 149’11 Hunter Derosia (Buckeye) 138’1

MEN’S HIGH JUMP

Sherman Hawkins (Tioga) 6’7 Tydrick Harrell (Marksville) 5’10 Scott Lewis (Grant) 5’8

MEN’S POLE VAULT

Kyle Cundiff (Buckeye) 12’0 Miguel Flores (Tioga) 11’6 Marshall Elkins (Grace Christian) 11’0

MEN’S LONG JUMP

Mitchell Easley (ASH) 22’2 Sherman Hawkins (Tioga) 21’6 Daaylon Hammond (ASH) 20’5

MEN’S TRIPLE JUMP