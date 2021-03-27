Reservation Relays Track and Field Meet [RESULTS]
Below are the top performers from the 2021 Reservation Relays hosted at Tioga.
For the full results, visit (https://www.athletic.net/TrackAndField/meet/411166/results)
Tioga men’s team and Menard’s women’s team won first overall.
WOMEN’S 100m
- Maygan Shaw (Pineville) 12.75
- Brandi Goldman (ASH) 12.86
- Breanna Washington (ASH) 13.52
WOMEN’S 200m
- Maygan Shaw (Pineville) 26.35
- Brandi Goldman (ASH) 26.76
- Coriana Page (ASH) 27.17
WOMEN’S 400M
- Maygan Shaw (Pineville) 58.30
- Breana Quinney (ASH) 1:02.61
- Bianca Goldman (ASH) 1:06.33
WOMEN’S 800m
- Kannin Cole (Menard) 2:40.00
- Chesney Mathews (Menard) 2:41.00
- Nell White (Pineville) 2:43.00
WOMEN’S 1600m
- Kannin Cole (Menard) 5:53.83
- Chesney Mathews (Menard) 6:00.37
- Aaniyah Hardwell (ASH) 6:07.10
WOMEN’S 3200m
- Quinn Brown (Menard) 13:22.00
- Layla Chandler (ASH) 13:45.00
- Emma DeRosa (Menard) 13:50.00
WOMEN’S 100m HURDLES
- Taylor Strange (Pineville) 16.53
- Averie Griffin (Buckeye) 17.88
- Alexis Guillory 18.21
WOMEN’S 300m HURDLES
- Aly Jo Warren (Menard) 46.68
- Taylor Strange (Pineville) 47.68
- Alexis Guillory (ASH) 51.87
WOMEN’S 4×100
- ASH 50.62
- Avoyelles 54.53
- Tioga 55.89
WOMEN’S 4×200
- ASH 1:45.64
- Pineville 1:54.75
- Avoyelles 1:55.42
WOMEN’S 4×400
- ASH 4:21.00
- Pineville 4:30.00
- Menard 4:46.00
WOMEN’S 4×800
- Menard 10:48.29
- ASH 10:51.53
- Pineville 11:33.00
WOMEN’S SHOTPUT
- Jasmine Lyons (Tioga) 35’6
- Tiana Victor (Peabody) 30’8
- Maghen Allen (Tioga) 30’2
WOMEN’S DISCUS
- Hadley Ryland (Menard) 102’4
- Daysha Cooper (Bunkie) 95’11
- Tiana Victor (Peabody) 82’11.5
WOMEN’S JAVELIN
- Alexis Guillory (ASH) 132’0
- Hadley Ryland (Menard) 125’0
- Kaylen Rabalais (Bunkie) 109’9
WOMEN’S HIGH JUMP
- Emma Kate Schmitt (Buckeye) 4’8
- Carlina Gomez (Buckeye) 4’6 / 2. Kaleeyah Tilmon (Tioga) 4’6
WOMEN’S POLE VAULT
- Aly Jo Warren (Menard) 11’0
- Abigail Atherton (Menard) 8’6
- Maggie Creamer (Grace Christian) 7’6
WOMEN’S LONG JUMP
- Aly Jo Warren (Menard) 17’6
- Jaslyn Smith (Pineville) 16’9
- A’shyria Burns (Menard) 15’7
WOMEN’S TRIPLE JUMP
- Jaslyn Smith (Pineville) 35’0.5
- Aly Jo Warren (Menrd) 33’5.5
- Reanna Sutherland (ASH) 31’10
MEN’S 100m
- Keonte Gaines (ASH) 11.09
- Gaylen Loyd (Grant) 11.27
- Andrew Fraizer (Pineville) 11.5
MEN’S 200m
- Keonte Gaines (ASH) 22.04
- Galen Loyd (Grant) 22.52
- Andrew Fraizer (Pineville) 23.09
MEN’S 400m
- Galen Loyd (Grant) 52.93
- Jeremiah Caldwell (Tioga) 53.06
- Jalen Norris (ASH) 53.21
MEN’S 800m
- Justin Descant (Pineville) 2:08.48
- Darrell Lacour (Tioga) 2:11.13
- Colin McRae (ASH) 2:14.00
MEN’S 1600m
- Justin Descant (Pineville) 4:54.10
- Darrell Lacour (Tioga) 4:57.39
- Jaylen Patterson (Tioga) 5:06.62
MEN’S 3200
- Micah Shively (Grace Christian) 11:30.00
- Cade Fookes (Grace Christian) 11:31.00
- 3. Darrell Lacour (Tioga) 11:45.00
MEN’S 110m HURDLES
- Desmond Gray (Tioga) 17.62
- Carl Barlton (Avoyelles) 17.72
- Eaton Riddle (Marksville) 18.60
MEN’S 300m HURDLES
- Desmond Gray (Tioga) 42.43
- Easton Riddle (Marksville) 45.00
- Donovan Deshautelle (Pineville) 46.43
MEN’S 4×100
- ASH 44.14
- Pineville 44.71
- Marksville 44.99
MEN’S 4×200
- ASH 1:30.29
- Pineville 1:33.22
- Tioga 1:33.67
MEN’S 4×400
- ASH 3:34.00
- Tioga 3:39.00
- Pineville 3:52.00
MEN’S 4×800
- Tioga 9:02.00
- Menard 9:19.00
- Pineville 9.24.00
MEN’S SHOTPUT
- Dylan Dauzart (ASH) 46’4
- Hayden Christman (Tioga) 44’2
- Carlos Bazert (Avoyelles) 40’8
MEN’S DISCUS
- Hayden Christman (Tioga) 139’8
- Ethan Clark (Pineville) 120’8.5
- Steven Chark (Peabody) 119’4
MEN’S JAVELIN
- Joshua Ponthier (Tioga) 178’9
- Dylan Bruce (Tioga) 149’11
- Hunter Derosia (Buckeye) 138’1
MEN’S HIGH JUMP
- Sherman Hawkins (Tioga) 6’7
- Tydrick Harrell (Marksville) 5’10
- Scott Lewis (Grant) 5’8
MEN’S POLE VAULT
- Kyle Cundiff (Buckeye) 12’0
- Miguel Flores (Tioga) 11’6
- Marshall Elkins (Grace Christian) 11’0
MEN’S LONG JUMP
- Mitchell Easley (ASH) 22’2
- Sherman Hawkins (Tioga) 21’6
- Daaylon Hammond (ASH) 20’5
MEN’S TRIPLE JUMP
- Kelby Collins (Pineville) 40’7
- Trayvon Culbert (ASH) 39’6
- Kiyon Abraham (Tioga) 39’5