NSU announces Dean’s List students for Fall 2023

NATCHITOCHES – Northwestern State University named 856 students to the Dean’s List for the Fall 2023 semester. Students on the Dean’s List must be enrolled full time and earn a grade point average between 3.5 and 3.99.

For questions regarding the Dean’s List, contact the NSU Registrar’s Office at (318) 357-6171 or email registrar@nsula.edu.

Students listed by hometown are as follows.

Abbeville – Caroline LeMaire, Christopher Richard;

Abilene, Texas – Balin Valentine;

Abita Springs – Sarah Jenkins;

Addis – Ashley Thomas;

Alexandria – Peyton Bordelon, Skylar Branton, Mya Brown, Michael Clinton, Elizabeth Cook, Maggie Creamer, Jacob Croom, Danielle Dauzat, Anna DeSelle, LaKeisha Dorsey, Isabelle Ducote, Catrice Ellis, Leila Ford, Kamille Fuselier, Meghan Goss, Aaniyah Hardwell, Amber Harris, Aniya James, Jamie Kirkman, Malaiah Ledet, Bre’Asia Lee, Shelby Lemoine, Taylor Levasseur, Sydnie Michiels, Joshua Miranda, Tami Misse, TamiJo Ray, Danielle Richardson, Cody Ruiz, Tyler Sibley, Madeline Simpson, Aaliyiah Soto, Torrianna Stewart, Nicholas Zona;

Alvin, Texas – Teresa Garza;

Amman, Jordan – Ziena Abualfeilat, Khalid Al Atiyat;

Anacoco – Dani Carver, Loryn Gross, Maria Guzman, Jessica Haymon, Katelyn Haymon, Matthew Pajinag, Hunter Rabalais, Coree Runnels, Karlea Welch, Hannah Womack, Cera Zimmerman;

Angie – Emma Lyons;

Angola – Addison Butler;

Arcadia – Cameron Jackson, Jennifer Mullee;

Arkansas City, Bahamas – Bernesha Knowles;

Ashland – Hannah Adams;

Atlanta, Texas – Cademon Larson;

Atlanta, Texas – Kobe Stewart;

Avignon, France – Mathis Rey;

Ball – Makayla Cestero-Morales, Ashley Constance, Cameron Ducote, Miguel Flores;

Banglamung Chonburi, Thailand — Thitirat Kanaphuet;

Bastrop – Mikya Lollie;

Baton Rouge – Frank Carter, Mark Dugar, Hana Hart, Jalivia Johnson, Abigail Lahue, Tyler Mayers, Jessica Pitcher, Clint Schoppert, Joseph Sotile, Ashley Stevens, LaKreshia Washington, Kristina Wozniak;

Bayton, Texas – Kaden Garcia;

Beaumont, Texas – Omarion White;

Backville, Texas – Covie Latham;

Belleville, Illlinois – Kierra Lair Johnson;

Benton – Leighanne Ballew, Cassidy Cloud, Allie Denton, Grayson Gates, Laci Hedgepeth, Joshua Inthavong, Niklaus Jordan, Kassidy Kirpluk, Katherine-Ann Lauterback, Diana Mccabe, Lynsey Plunkett, Linsey Purvis, Ella Robinson, Colleen Stewart, Tyla Stewart, Reagan Weir, Madison White,

Bienville – Destiny Holland, Rafe Martin;

Big Sandy, Texas – Tristan Davis;

Bossier City – Carly Blondin, Terrel Broxson, Tamera Burney, Daniel Coleman, Makayla Cox, Chase Creamer, Tilynthia Cummings, Julianne Dachel, Sierra Davis, Mollyl Decker, Taylor Fuller, Madysen Frybarger, Marxus Glass, Chloe Greene, Haley Henderson, Collins Hesson, Haley Hicks, Payton Hudson, Tyler Jewell, Skyla Johnson, John Lewis, Sophia Livers, Kenley Loftin, Madison Martin, Hailey Massey, Ethan Maynard, Traterrian McCullough, Trisella Bryn Mendones, Angela Merryman, Stormie Miller, Rontravion Mingo, Joel Mitchell, Eric Moore, Michael Mosura, Reva Ott, Kobi Rasouliyan, Cayleigh Rice, Shianna Rowland, Melissa Snellgrove, Jasqueline Staton, Crystal Steward, Elizabeth Stewart, Aleksandra Strobel, Samuel Sujana, Bowen Bardeman, Abigail Whatley, Courteney Williams, Mason York;

Bourg – Lexie Arceneaux;

Boyce – Allie Ainsworth, Haleigh Franklin, Hannah Leslie, Kelsey Miller, Kelsey Robinson, Faith Stevenson, Kristin Thiels, Jessie Turner;

Bridgewater, Massachusetts – Conner Mackie;

Broussard – Dane Wallace, Kaitlyn Washington;

Bryan, Texas – La’Treva Kennedy;

Buda, Texas – Mia Liscano;

Buenos Aires, Argentina – Sofia Garcia;

Bunkie – Jana Couvillion, Rushawna Morris, William Scharpon;

Burgess Hill, England – Adam Lindo;

Butte, Montana – Robyn Mcdougall;

Campti – Luke Greer, Faith Matthews;

Cartagena, Colombia – Mario Avilez, Juan Castilla, Alessandra Coneo, Allison Florez Bermudez, Valentina Restrepo, Santiago Rovira Ortia, Ronald Andrés Turizo Bueno;

Carthage, Texas – Ace Hall, Britney Pope;

Cedar Hill, Tennessee – Amanda Hawthorne;

Chalmette – Ross Hennessey, Donald Mckinnies, Abeer Nassar, Nicole Struve;

Chandler, Arizona – Rocco Gump;

Charles Town, West Virginia – Zoey Suire;

Chatham – O Sheona Williams;

Chiba-City, Japan – Ayu Ishibashi;

Chopin – Jewel Woods Hinton;

Church Point – Madison Patin;

Cleveland, Mississippi – Dextyania Russell;

Cloutierville – Harlee Manry;

Coatepec, Mexico – Alejandra Peña Martínez;

Colfax – Kinslee Boren, Victoria Brown, Carol Hamilton, Destiny Horton, Gracie Smith;

College Station, Texas – Erin Williams;

Colleyville, Texas – Mitchell Williams;

Collinston – Sha’Kira Foster;

Colorado Springs, Colorado – Neko Martinez-Vasquez;

Conroe, Texas – Kennedy Reynolds;

Converse – Drake Friday, Sarah Friday, Madison Wray;

Cotton Valley – Haley Sandlin;

Coushatta – Alexia Adams, Ashley Campbell, Meagan Corley, Claire Endris, Mary Gill, Reagan Huddleston, LaFrances Jones, Emily Kirkland, Dillon Longino, James Lowring, TaMya Tarry, Rozalyn Taylor, Abby Williams;

Covington — Madison Calamari, Cullen Goscienski, Michaela Kleyle, Avery Melton, Drake Pooler, Evan Scherer;

Crosby, Texas – Millasia Archangel;

Crowley – Connor Benoit, Cindy Tillar;

Cutt Off – Max Hebert;

Dallas – Jorge Bravo Chavez;

De Pere, Wisconsin – Morgan Bain;

Delcambre – Larisha Decuire;

Delhi – Ellanor Carlson;

Denham Springs – Abbigail Delanoix, Abbie Easterly, Savannah Mascaro, Micah Dugas;

Denton – Tessa Gerwig;

DeQuincy – Susan Clinton, Alivia Robertson;

DeRidder – Morgan Bacon, Azariah Benson, Brady Jett, Jacob Mullican, Jenna Mullican, Logan Penrose, Don Prater, Kamryn Purdue, Jolanda Seibold, Peyton Thayer, Emma Williamson;

Deville – Lona Aucoin, Robert Belgard, Marissa Bianchini, Paige Ratcliff, Alyson Tarver, Audrey Wiggins;

Dhaka, Bangladesh – Abdullah Yusuf;

Dodson – Caroline Boyett, Faithe Williams;

Dry Prong – Patience Christen, Layla Fletcher, Alayna Futch, Ella Reitzell, Cameron Remrey, Mason Scroggs, Kaitlyn Smart;

Duson – Emilie Comeaux;

Eagle River, Alaska – Jordan Todd;

East Wenatchee, Washington – Kora Fry;

Effie – Peyton Johnson;

Elmer – Bradley Baggett, Layla Chandler, Blake Glorioso, Katelynn Rigg; Tinley Steedman, Alexas Suttles, Shelby Thacker;

Eunice – Kyra Davis;

Evangeline – Jonathon Bergeaux;

Farmersville, Texas – Slade Thomas;

Ferriday – Emarion Powell;

Florien – MaCayla Herrington, Gracie Rutherford, Abigail Thomas, Chrystell Thompson;

Fort Johnson – Cayla Churchwell, Spencer Meyer, Alaina Olsen, Darren Polk, Kathryn Whitesides;

Fort Worth, Texas – Kaleb Keene, Riley Stern;

Franklin – Zyeria Anderson;

Freeport, Texas – Jerrilee Shadden;

Frierson – Joshua Bouriaque, Elizabeth Bryant, Madysen Payne;

Galveston, Texas – Kelsey Bunch;

Georgetown, Texas – Raymond Honshtein;

Gheens – Layla Theriot;

Glenmora – Mycah Doyle, Katie Dupre;

Gloster – Cameron Curtis;

Godley, Texas – Dylan Dunn-Peacock;

Goldonna – Madison Dupree;

Gonzales – Anissa Angel, Owen Stutzman;

Grant – Sarah Edwards;

Gray – Rae Cortez, Laci Cruz;

Greenwell Springs – Destiny Brown;

Gretna – Ever Naun Galeas Antunez, Alaina Pilgrim;

Hall Summit – Jamie Quick;

Hallsville, Texas – Madelyn Floyd;

Hamburg, Germany – Vanessa Balde;

Haughton – Chloe Dettrey, James Grooms, Hannah Curtner, Shannon Henderson, Nicholas Knotts, Nicklaus Lowery, Colin Rains, Mckenzie Roblow, Marissa Rowsey, Lawson Turner, Kaylan Washington, Jacob Webb,

Henderson, Texas – James Sugg;

Hessmer – Hannah Dukes;

Hineston – Maria Juarez-Rubio, Melissa Tadlock;

Hockley, Texas – Makenna Tryon;

Hooks, Texas – Alden Beard;

Hornbeck – Brayden Corley, Cody Jarrell, Logan Lawrence, Jessica Mendoza;

Houma – Sophia Naquin, Ramiyah Rounds, Elizabeth Schreve, Ariel Theriot;

Houston – Jasmin Dixon;

Indialantic, Florida – Isabella Ruggiano;

Iowa – Catherine Armentor;

Jacksonville, Arkansas – Heather Tienda;

Jeanerette – Ashley Fondal;

Jena – Jaycie Brooks, Kary-Ana Jones, Madison Moss;

Jenkintown, Pennsylvania – Kolbe Burrell;

Jennings – Kenadie Cummings, Olivia Habetz, Dillon Humphries, Donald Lejeune, Margaret Martinez, Clayton Wallace;

Jones, Oklahoma – Corbin Talley;

Jonesboro – Georgia Robinson;

Kaplan – Mia Primeaux;

Katy, Texas – Jonathan Fayard, Syddah Shults;

Keatchie – Katy Cash, LaCarol White;

Keithville – Keri Adams, Walker Holland, Faith Johnson, Brayden Kilgore, Ashlynn McClain, Rachel Mckinney, Lauren Moushon;

Kemah, Texas – River Jekel-Chavez;

Kenner – William Madere;

Kilgore, Texas – Kirk Marchus Ybanez;

La Cadiere D’Azur, France – Andrea Bianchi;

Lafayette – Camryn Armand, Kamryn Babineaux, Blake Fontenot, Stephanie Johnson, Angelina Jones, Rikki Landry, Sarah Newman, Jennifer Pere, Maria Wattingy;

Lake Arthur – Blye Daniels;

Lake Charles – Johnathan Allen, Hunter Becton, Katelyn Bonnette, Dylan Freeman, Briana Havens, Brayden McKinlay, Andrea Mouton, Morgan Schlotfeldt, Audrey Schopper, Hope Smith;

Lake Providence – Mary Wise;

Lebeau – Tyriel Lazard;

Lecompte – Isabelle Dunn, Curry King, Natalie Mathews, Lanai Miller;

Leesville – Kaitlyn Bailey, Tarina Berry-Hunter, Kaitlyn Caillier, Kathy Colbert, Ellen Daily, Chloe Dowden, Emma Durkes, Kylie Fleshman, Damien Gill, Kaycie Helton, Cassandra Hill, Camryn Huff, Sophia Huson, Meleah Johnson, Marvin Mackey, Xaciah McCarty, Nathaniel Meins, Layla Mouton, Natalie Norris, Michael Spadafina, Samantha Willis;

Logansport – Jessica Morrison, Jasmine Odom;

Lubbock, Texas – Braden Benton;

Luling – Dominique Lousteau, Samantha Todaro;

Lumberton, Texas – Olivia Harrison;

Lévis-Saint-Nom, France — Camille Cebelieu;

Mabank, Texas – Ivan Longoria;

Madison, Mississippi – Rachel Alston;

Madisonville – Cassidy Marsh;

Mamou – Karmen Laurant;

Mandeville – Graham Christ, Joseph Tucker;

Mangham – Austin Coon;

Mansfield – Mckinnsey Brouillette, Mckayla Courtney, Ladeidre Jackson, Lamar Montgomery, Valentina Puac, Kemariya Thomas, Antoinette Turner;

Mansura – Joy Jackson;

Many – Alizabeth Boyles, Shiley Cartinez, Roger Dew, Christopher Ezernack, Lexi Ezernack, Kristen Hammontree, Kaitllyn Johnson, Kaylie Spears, Masen Starks, Hilary Williams, Emma Wilson, Alaina Wright;

Marksville – Caleb Barton, Mia Rodriguez;

Marrero – Nina Ovalle;

Marthaville – Morgan Mitchell, Abby Powell;

Maysville, West Virginia – Savannah Wilson;

Mckinney, Texas – Olivia Valliere;

Mclouth, Kansas – Olivia Kilgo;

Metairie – Austin Anderson, Clifford Gordon, Madison Graf;

Michie, Tennessee – Elizabeth Pickens;

Midlothian, Texas – Abria Paul;

Minden – David Adkins, Myles Akins, A’Shuntee Simmons, Heather Weldon;

Monroe – Oscar Brown, Florencine Carroll, Shamya Mabry, Josie Randle, Sarah Smith;

Montgomery – Kemasia Nash, Garrett Simon, Rayna Tilton, John Tucker-Howell;

Montgomery, Alabama – Anna Pickett;

Morgan City – Alyssa Domangue;

Morganza – Mackenzie Springstead;

Morse – Micah Trahan;

Muscogee, Oklahoma – Jay Stroble;

Naples, Texas – Bailey Thomas;

Nassau, Bamahas – Tarajh Hudson, Carnitra Mackey;

Natchez – Devin Blake, Reagan Davis, Dustin Withers;

Natchitoches – Mariya Bayonne, Da’Keayah Bell, Jordan Bevels, Garrett Brock, Zoe Brock, Arkeylius Brooks, Tam Bui, Vy Bui, Caleb Bunch, Josue Bustillo Aguero, Jesus Calderon Pena, Kiondra Clark, Ana Corrales Santos, Beaux Creel, Starkeia Davis, Naydu Daza Maya, Deus Desire, Eli Dyjack, Kamron Edwards, Hannah Ferguson, Blake Fowler, Jennifer Hamilton, Triniti Hays, Amanda Hernandez, Madison Hicks, Jackson Holoubek, Andrea Hudson, Justice Hunter, Savannah Jackson, David Johnson, Zoe Johnson, Kirsten Knobloch, Megan Lacey, Justin Lee, Raegan Lindsey, Noah Martinez, Brittney Menard, Maci Messenger, Gavrielle Mezeire, William Morrison, Kambria Payton, Isabella Peluso, Destiny Phillips, Nicholas Pierson, Brandy Poole, Summer Richardson, Kanda Ryals, Emily Ryder, Mary Scruggs, Arionna Shelton, Kamryn Shelton, Dwaelon Shepherd, Jamacia Solitaire, Makala Taylor, Daviion Telsee, Hayleigh Todd, Aalayah Turner, Destiny Tyler, Daishya Vercher, Hannah Watkins, Mary Williams, Trevor Williams, Jalen Wilson;

New Iberia – Brianna Broussard, Angela Espinoza, Katie Magar, Norelle Pickney, Tenisha Viltz;

New Llano – Alexis Blalock, Autumn Clear, Iris McNeely, Angel Sanchez, Cameron Smith;

New Orleans — Jaeda Barrett, Imani Fleury, Valerie Hallot, Lynell Washington;

New Roads – Beau Achee, Gracie Gunter;

Noble – Rebecca Hardee, Selena Rodriguez;

Norco – Grace Pareti;

Oak Grove – Alexis Aarons, Abby Chop, Elizabeth Sykes;

Oak Ridge – Lalaina Wood;

Oakdale – Taylor Charles, Kylie Doyle, Caleb Wisby;

Oberlin – Kellon McClean;

Oklahoma City, Oklahoma – Justin Wilson;

Omaha, Nebraska – James DiPrima;

Opelousas – Gabrielle Bellard, Mckenzie Guilbeau, Marissa Howard, Chimani Murphy, Daijah Murphy, Malaya White, Bailey Willis;

Orange, Texas – Kaneesha Bellow;

Owasso, Oklahoma – Cole Hill;

Palmetto – Donovan Green;

Paris, France – Augustin Muniglia;

Pass Christian, Mississippi – Bryce Johnson;

Patterson – Savanna Richard;

Pflugerville, Texas – Evan Wilson;

Pierre Part – Gabrielle Jones, Bryce Leonard;

Pineville – Dontrell Allen, Andrew Benoit, Jack Blair, Korey Brossett, Emily Carter, Raima Cazes, Amanda Coleman, Laurel Dickinson, Zachary Dubroc, Madison French, Emily Hamilton, John Hattaway, Skye Howard, Jenna Johnson, Jack Martin, Curtessa Morrow, Kylee Mott, Abigail Nelson, Hannah Peppers, Sterling Player, Stephanie Rachel, Veska Robbins, Ashlyn Saucier, Eva Scallan, Kirstyn Smith, Malory Speir, Kevin Thomas, Tyler Trahan, Katarina Transier-VanGossen;

Pitkin – Hannah Johnson, Tristan Millsaps, Khloee Nevils, Donald Nolen, Shae Wetzel;

Plainsboro, New Jersey – Jordan Brown;

Plaquemine – Hallie Doiron;

Plattsburgh, New York – Amidath Tidjani;

Pleasant Hill – Micah Armstrong, Ty Russell, Celeste Waddle; ‘

Point, Texas – Bailie Ragsdale;

Pollock – Brianna Baker, Katherine Chapman, April Foster, Paige Hedrick, Ashley Lacombe, Emily Mcgehee;

Ponchatoula – Madeline Falgout, Erika Williams;

Port Allen – Maleah Smith;

Port Barre – Camrynn Sonnier;

Prairieville – Elizabeth Fellows;

Provencal – Jesse Foshee;

Quitman – Cara Tucker;

Quito, Ecuador – Javier Laya Villalonga;

Raceland – Jordan Barnes;

Redebuel, Germany – Simon Wulff;

Richmond, Texas – Lathen Buzard, Alejandro Marquez;

Ringgold – Kaylee Cook, Jack Stanley, Dakota Weathers;

River Ridge – Cameron Bruno;

Robeline – Meagan Ammons, Kristin Bull, Brycen Jones, Kaley Koss, Sean Mitcham, Christopher Paligo, Tiffany Tousek, Keith Vascocu, Tucker Vascocu, Taylor Williams;

Rodessa – Charimaine Schlosser;

Rowlett, Texas – Jackson Forester;

Ruston – Libe Banuelos, Caitlin Le Roux, Faith Miller, Elena Pigg, Sha’Taylor Reed;

St. Amant – Jaycee Templet;

St. Fraimbault De Prieres, France – Alban Masson;

St. Francisville – Brycen Kennedy, Brooke Straight;

St. James – Celia Denham;

St. Rose — Brooke Jones;

Saline – Hannah Leggett;

San Antonio, Texas — Katelyn Chung, Moises Echeverria;

San Pedro Sula, Honduras – Oscar Andres Carballo Torres, Jelsson Flores Reyes, Victoria Gomez Borjas, Mario Gomez Orellana, Kevin Juarez Lopez;

San Vicente Del Raspeig, Spain – Andrea Fernandez Garcia;

Scott – Konnor Thibodeaux;

Seabrook, Texas – Amelia Hill;

Shreveport – Tabatha Ballard, Andrew Barnhill, Sharye Belcher, Alyssa Belle, Paige Brooks, Lyndsay Brown, Robert Carter, Joan Catanese-Adams, Maddison Cathey, Natalie Christy, Trinity Coleman, Felicia Culpepper, Shelbey DeLouche, Dionte Dean, Joscelin Douglas, Anne Nicole Eusebio, Morgan Feliciano, Destiny Ferguson, Nicholas Fertitta, Kendall Fuller, Brittney Gaskin, Gabrielle Green, Shailah Hagins, Jamario Hall, KaBreyha Harris, Camry Heath, Chakina Hill, Jordan Hughes, Yasheka Jack, Julia Jenkins, Kathlyn Jensen, Quintavia Johnson, Damon Johnston, William Joyner, Jada Kneipp, Montana Laney, Bree Launey, Caiden Matthews, Shakayla Mayberry, Ashlyn McClain, Tyler McGee, Meridian McKay, Aaron Meadows, Christian Meiki, Lathan Meyers, Nataija Minion, Marcus Mitchell, Sha’Teri Mitchell, Jewell Molina, Jayla Moore, Katelynn Odom, Jakaiya Pipkins, Zariah Ray, Christian Robinson, Niya Sims-Houston, Shanae Smith, Austin Stacy, Keleigh Stamper, Jordan Taylor, Nykia Taylor, Aniya Timmons, Dyra Turner, Gailen Watson, Kacy Young;

Silsbee, Texas – Braelon Bush;

Simmesport – Natasha Clute, Katee Feduccia;

Simpson – Braxton Basco, Daniel Carruth;

Singer – Jayna Hamilton;

Slagle – Christopher Moore;

Slidell – Melissa Kraft, Khali Sylvester, Jake Trapp, Zackary Wilkinson;

Sorrento – Savannah Struppeck;

South Barrington, Illinois – Jonathan Pecora;

Stonewall – Avery Ajlani, Jhardai Armstrong, Eloise Boudreaux, Lily Carney, Christopher Compass, Aly Delafield, Sarah Edelen, Tyler Erario, Rhyan Floyd, Hunter Hanson, Brianna Jacobsen, Courtney Johnson, Breanna Murphy, John Sepulvado, Todd Wedgeworth, Samantha Wilson;

Sugarland, Texas – Andrew Gilreath, Miles Savoy;

Tegucigalpa, Honduras – Ronald Zaldana Sanchez;

Texarkana, Texas – Mason Windham;

Thibodaux – Kate Olin, Ava Schorr, Layton Zeringue;

Tioga – John Liggin;

Tontitown, Arkansas – Samuel Stephenson;

Trophy Club, Texas – Brian Norton;

Tullos – Bailee Williams;

Turbaco, Bolivar, Colombia – Gabriel Polo Gomez;

Tyler, Texas – Hannah Hubner;

Urania – Rachael Smith;

Valrico, Florida – Emily Gundin;

Ventress – Rachel Hoffman-Reed;

Vidalia – Jacob Holloway;

Ville Platte – Ian David, Samuel Marcantel;

Vivian – Gavin Kendrick;

Waco, Texas – Kasey Neimeier;

Wahiawa, Hawaii – Kayla Thompson Reynolds;

Walker – Lane Lusk, Mitchell Mayfield;

Warren, Michigan – Samari Finney;

Welsh – Hali Connor, Garren Hebert;

West Monroe – Sarah Cobb, Monessia Emery, Madelyn Helams, Tyler Melna, Joshua Zuber;

Westlake – Autumn Trahan;

Whitesboro, Texas – John Klein;

Winnfield – Maggie Bruce, Makenna Cates, Hayley Duke, Michael Duke, Kerry Fitzgerald, Aanaiya Herbert, Victoria Hubbard, Kayla Jones, Kelli Leeper, Tracey Walker;

Youngsville – Connor Forestier;

Zachary – Alexis Callihan, Garilyn London, Isabelle Plauche;

Zwolle — Cheyenne Calhoun, Collyn Crow, Erin Escott, Christopher Faircloth, Madilyn Laroux, Sarah Lewing, Landon Malmay, Hailee Meshell, Zachary Remedies, Katelyn Rivers