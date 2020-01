New Arcade features Old School games

New business opening in Pineville on Feb 14th. Wayback’s Arcade will be open Valentine’s Day. Pay one price for all day gaming action. Located between As The Crow Flies Coffee & Tea and Papa John’s just behind the new Marble Slab/Great American Cookie.

