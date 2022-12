Louisiana Tech Announces Fall Honor Roll List

Louisiana Tech University has announced the names of students on its 2022 Fall Quarter President’s and Dean’s honor lists.

Rapides Parish

Alexandria: Laura V. Ajlani, Sarah Anne Bollinger*, Andrew Thomas Bolton*, Reid Edward Briley*, Brayden M. Byers, Aislinn P. Cobb, Adam Bain Cutrer, Abby Elizabeth Daigle, Taylor Ann David, Marissa Cheyenne Dees*, Camille Louise Dinnat, Samuel Aaron Dinnat*, Elizabeth L. Draughon*, Emma Catherine Foltz, Anthony Howard Franklin*, Sadie Gormanous*, Brandon Scott Hagan, Christina Nicole Leblanc, Alyssa Catherine Lemoine*, Georgia L. Manzer, Madisyn Danielle Maxey*, Emily Madeline Miller, Sean Walker Morrow, Jackson Moore Neal*, Kelsey Elizabeth Parker*, Aaron Lamont Parsons*, Walker Matthew Pearson*, Gabriel Blaise Peterman*, Ethan Hunter Rachal, Christian B. Salazar, Anna Katherine Simpson, Michael Alan Snow, Erin Clarie Stallings*, Jewel Ann Theiler*, Daven Keitrone-gerald Thompson, Savannah E. Thompson*, Summer McKenzie Thompson*, Ashley Renee Tomlin*, Lauren Anne Traczewitz, Bailey Grace Travis*, Eli Weston Watkins

Ball: Gracie Daigrepont*, Seth Owen Lloyd, Mackenzie Leann McDonald*, Brandon Michael Morton, Maya Elizabeth Shelby*

Boyce: Jada E. Lewis, Katherine Emily Mathews*, Carlie Paige McNeal, Baylee S. Schneider*, Spencer Michael Stelly*, Adam M. Vandevelde*

Deville: Karen Elaine Lewis, Oren Paul Lutz*, Kate Emily McLoughlin*, Stuart McLoughlin*, Charles Jacob Otwell*, Emily Claire Pentz*, Abigail Faith Pierce*, Haley Danielle Prestridge, Cole Michael Richerson*, Laken Tyler Salard*, Grayson Lane Thompson*, Maggie Claire Young*

Elmer: Trisha Lynn Carter

Forest Hill: Emily Jennifer Nolasco*, Aileen D. Vargas*, Daniel Elijah Winners*

Lecompte: Mary Katherine Couvillion*, Callie Grace Heitman

Lena: Cammie Laine Ardoin, Julie A. Cupples*

Pineville: Marrisa Ellen Athey*, Zachary Charles Bailey, Alexis Laine Bardwell*, Trent Robert Barton*, Taylor Grace Bryant, Benjamin Michael Butter*, Grace Catherine Cain, Sophie Ellen Carmouche*, Gavin Blake Cheek*, A’lana R. Chenevert, Emily A. Collins*, Erin Elizabeth Cooper*, Lane Cooper*, Lauren Claire Cooper*, Adam Seth Cundiff*, Madison N. Edwards*, Parker Marie Elliott, Sharon Emilie Flue*, Aleena Maria Gibbons*, Foster Brand Gunter*, Brooks P. Jeansonne, Tanner Egan Jones, Kaylee Anne Kessler*, Abigail Marie Larrick*, Emma E. Lee, Jaci Danielle McEntyre, Joshua Joseph Nelson, Hannah Leigh Perkins, Andrew Phillips, Lindsey Sueann Price, Sebastian Bryan Renfrow, Ethan Thomas Riggs, Emma Katherine Schmitt, Anna Grace Scott*, Morgan Elizabeth Setliff*, Tori Leigh Sinclair*, Molly Lane Smith, Kennady Morgan Speir, Benjamin Richard Steen*, Cameron Todd Talbert*, Kirsten P. Thiels, James F. Trotter, Max Hayden Westgate

Tioga: Kylee Grace Blackwood*

Woodworth: Catherine L. Bain, Christopher D. Canerday, Joseph Remi Derbonne, Ethan Webster Dowell

Full list here: https://www.latech.edu/2022/12/12/louisiana-tech-announces-fall-2022-honor-roll-lists/?fbclid=IwAR1fCBuGPs4hN0ZmsVh2NCHfBbMJfXq9IkRrdVa6fXv22t_g1N6umBodL7Q