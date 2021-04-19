LHSAA released softball playoff brackets; latest results posted
The LHSAA released the 2021 softball playoff brackets. See where your favorite teams have landed below!
Semi-finals and championship games will be played from April 30th-May 1st at Frasch Park, Sulphur, LA.
CLASS 5A
26 MANDEVILLE V. 7 PINEVILLE
18 PONTCHATOULA V. 15 ASH
CLASS 4A
30 EDNA KARR V. 3 TIOGA
20 RAYNE V. 13 LEESVILLE
CLASS 3A
32 BOOKER T WASHINGTON (0) V. 1 GRANT (17)
30 CARROLL V. 3 JENA
28 LORANGER V. 5 BUCKEYE
26 MARKSVILLE (3) V. 7 STERLINGTON (13)
17 CHURCH POINT V. 16 CALDWELL PARISH
CLASS 2A
32 LAKEVIEW V. 1 MANY
30 DELHI CHARTER V. 3 ROSEPINE
29 JONESBORO-HODGE V. 4 WINNFIELD
27 AVOYELLES V. 6 D’ARBONNE WOODS
25 PICKERING V. 8 LOUREAUVILLE
17 SPRING FIELD V. 16 AVOYELLES PUBLIC CHARTER
CLASS 1A
18 ARCADIA V. 15 NORTHWOOD-LENA
4 MONTGOMERY
–BYE; WILL HOST BLOCK IN REGIONAL ROUND
CLASS B
24 MAUREPAS V. 9 ANACOCO
21 MONTEREY V. 12 OAK HILL
20 WESTON V. 13 PITKIN
17 CASTOR V. 16 FAIRVIEW
CLASS C
12 HORNBECK
–BYE; WILL PLAY EBARB IN REGIONAL ROUND
9 HICKS
–BYE; WILL PLAY EVANS IN REGIONAL ROUND
2 PLAINVIEW
–BYE; WILL PLAY SOUTH CAMERON IN REGIONAL ROUND
DIVISION III
14 ST. MARYS V. 3 HOLY SAVIOR MENARD
DIVISION V
6 GRACE CHRISTIAN
–BYE; WILL PLAY UNIVERSITY ACADEMY IN QUARTERFINAL ROUND
3 UNIVERSITY ACADEMY
–BYE; WILL PLAY GRACE CHRISTIAN IN QUARTERFINAL ROUND