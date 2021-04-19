Monday, April 19, 2021
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LHSAA released softball playoff brackets; latest results posted

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The LHSAA released the 2021 softball playoff brackets. See where your favorite teams have landed below!

Semi-finals and championship games will be played from April 30th-May 1st at Frasch Park, Sulphur, LA. 

 

CLASS 5A

26 MANDEVILLE V. 7 PINEVILLE
18 PONTCHATOULA V. 15 ASH

CLASS 4A

30 EDNA KARR V. 3 TIOGA
20 RAYNE V. 13 LEESVILLE

CLASS 3A

32 BOOKER T WASHINGTON (0) V. 1 GRANT (17)
30 CARROLL V. 3 JENA
28 LORANGER V. 5 BUCKEYE
26 MARKSVILLE (3)  V. 7 STERLINGTON (13)
17 CHURCH POINT V. 16 CALDWELL PARISH

CLASS 2A

32 LAKEVIEW V. 1 MANY
30 DELHI CHARTER V. 3 ROSEPINE
29 JONESBORO-HODGE V. 4 WINNFIELD
27 AVOYELLES V. 6 D’ARBONNE WOODS
25 PICKERING V. 8 LOUREAUVILLE
17 SPRING FIELD V. 16 AVOYELLES PUBLIC CHARTER

CLASS 1A

18 ARCADIA V. 15 NORTHWOOD-LENA
4 MONTGOMERY
–BYE; WILL HOST BLOCK IN REGIONAL ROUND

CLASS B

24 MAUREPAS V. 9 ANACOCO
21 MONTEREY V. 12 OAK HILL
20 WESTON V. 13 PITKIN
17 CASTOR V. 16 FAIRVIEW

CLASS C
12 HORNBECK
–BYE; WILL PLAY EBARB IN REGIONAL ROUND
9 HICKS
–BYE; WILL PLAY EVANS IN REGIONAL ROUND
2 PLAINVIEW
–BYE; WILL PLAY SOUTH CAMERON IN REGIONAL ROUND

DIVISION III
14 ST. MARYS V. 3 HOLY SAVIOR MENARD

DIVISION V
6 GRACE CHRISTIAN
–BYE; WILL PLAY UNIVERSITY ACADEMY IN QUARTERFINAL ROUND
3 UNIVERSITY ACADEMY
–BYE; WILL PLAY GRACE CHRISTIAN IN QUARTERFINAL ROUND

 

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