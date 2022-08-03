Alexandria took the win over Pineville in the Dixie World Series Saturday
2022 DIXIE SOFTBALL STATE TOURNAMENTS ARE OVER. LISTED BELOW ARE THE STATE CHAMPIONS IN EACH AGE DIVSION.
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2022 WORLD SERIES TEAMS
SWEETEES
COCHRAN-BLECKLEY COUNTY, GA (HOST)
FLORIDA – OKEECHOBEE
GEORGIA – PERRY JUNIOR LEAGUE
LOUISIANA – SABINE PARISH
NORTH CAROLINA – WEST LINCOLN OPTIMIST
SWEETEES X-play
WARD 10 (TIOGA), LA (HOST)
ALABAMA – TROY
LOUISIANA – RUSTON
MISSISSIPPI – WEST JASPER
TENNESSEE – SAVANNAH
TEXAS – ONALASKA
VIRGINIA – AMHERST COUNTY AMERICAN
DARLINGS
COCHRAN-BLECKLEY COUNTY, GA (HOST)
ALABAMA – MONTGOMERY GRAY RED
FLORIDA – CHIPLEY
GEORGIA – PERRY JR. LEAGUE
LOUISIANA – JENA
MISSISSIPPI – WEST JASPER
NORTH CAROLINA – WEST STANLY
SOUTH CAROLINA – JEFFERSON
TENNESSEE – MADISON CENTRAL
TEXAS – CENTRAL YOUTH
VIRGINIA – AMHERST COUNTY NATIONAL
ANGELS
ALEXANDRIA, LA (HOST)
ALABAMA – VALLEY GRANDE
FLORIDA – MARIANNA
GEORGIA – COLUMBIA COUNTY
LOUISIANA – MADISONVILLE NATIONAL
MISSISSIPPI – WEST JASPER
NORTH CAROLINA – LUMBERTON
SOUTH CAROLINA – BARNWELL
VIRGINIA – DINWIDDIE
ANGELS X-play
WARD 10, LA (HOST)
ALABAMA – TROY
FLORIDA – WEST PASCO
LOUISIANA – MINDEN
MISSISSIPPI – PUCKETT
NORTH CAROLINA – CAPE FEAR OPTIMIST
SOUTH CAROLINA – SUMTER
TENNESSEE – CHESTER COUNTY
TEXAS – CENTRAL YOUTH
VIRGINIA – APPOMATTOX
PONYTAILS
ALEXANDRIA, LA (HOST)
FLORIDA – FORT MEADE
GEORGIA – COLUMBIA COUNTY
LOUISIANA – PINEVILLE
NORTH CAROLINA – WEST CHATHAM
SOUTH CAROLINA – IVA
PONYTAILS X-play
WARD 10 (TIOGA), LA (HOST)
ALABAMA – DOTHAN NATIONAL
FLORIDA – WEWAHITCHKA
LOUISIANA – MINDEN
MISSISSIPPI – MENDENHALL
NORTH CAROLINA – DUPLIN COUNTY
SOUTH CAROLINA – SALUDA COUNTY
TENNESSEE – COLLINWOOD
TEXAS – CENTRAL YOUTH
VIRGINIA – NOTTOWAY
BELLES
WARD 10 (TIOGA), LA (HOST)
ALABAMA – TROY
FLORIDA – OKEECHOBEE
GEORGIA – PERRY JUNIOR LEAGUE
LOUISIANA – WINNSBORO
NORTH CAROLINA – SOUTH BRUNSWICK
SOUTH CAROLINA – IVA
TENNESSEE – CHESTER COUNTY
TEXAS – CENTRAL YOUTH
VIRGINIA – BROOKNEAL
DEBS
ALEXANDRIA, LA (HOST)
FLORIDA – SPRING HILL
LOUISIANA – BASTROP-MOREHOUSE
MISSISSIPPI – MENDENHALL
NORTH CAROLINA – BRUNSWICK NORTH
TENNESSEE – FAIRVIEW
TEXAS – TRI CITIES
VIRGINIA – HALIFAX/SOUTH BOSTON AMERICAN